Prende forma la Struttura regionale che dovrà erogare i ristori a Partite Iva e professionisti

La Giunta regionale corre per attivare la piattaforma dei ristori per liberi professionisti, autonomi e Partite Iva, che dovrebbe essere disponibile, per il deposito delle domande, dal prossimo 19 luglio.

Nel merito, l'Esecutivo del Presidente Lavevaz ha approvato oggi l’assunzione a tempo determinato del dipendente Marco Angelo Pozzan per l’incarico dirigenziale di reggenza della 'Struttura operativa emergenza Covid-19 sostegno economico ai titolari di Partita Iva'.

Sono previste molte istanze che daranno luogo a un intenso lavoro burocratico; la Giunta ha così determinato il numero e la destinazione delle risorse umane da assegnare, tramite assunzioni a tempo determinato, alle strutture dell’Amministrazione regionale coinvolte nell’attuazione delle misure emergenziali.