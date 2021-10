La Valle 'salta' Expo Dubai, per l'assessore Guichardaz mal comune mezzo gaudio

"Partecipare significherebbe investire 300.000 euro per qualche passaggio giornaliero di un video promozionale della nostra regione e qualche presenza nel Padiglione Italia, un investimento che neanche regioni simili alla nostra come il Trentino, l'Alto Adige o il Molise hanno deciso di affrontare". Con queste parole l'assessore regionale al Turismo, Jean-Pierre Guichardaz, ha spiegato oggi in Consiglio Valle che la Valle d'Aosta non parteciperà ad Expo Dubai 2020, l'esposizione universale che si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti dall'1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

La Regione, dopo aver sondato l'interesse delle aziende valdostane tramite la Chambre Valdotaine, ha deciso di non rinnovare il contratto di partecipazione, scaduto a causa del rinvio di un anno della kermesse dovuto alla pandemia.

"Non siamo i soli a non essere presenti, questo non vuol dire che non si faccia promozione turistica internazionale, anzi", ha sottolineato Guichardaz.



La mancata partecipazione della Valle d'Aosta all'Expo di Dubai, dove sono attesi 25 milioni di visitatori, "è una sconfitta" per il consigliere leghista Christian Ganis, che sul tema aveva presentato un'interpellanza.

"Dubai ospita anche lo 'Sky Dom' la più grande pista di sci al chiuso al mondo e poteva rappresentare una grande occasione di rilancio non solo per le esportazioni ma anche per i settori della cultura e del turismo della nostra realtà di montagna", ha affermato il consigliere di minoranza.