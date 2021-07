Pont-Saint-Martin: A SPASSO NEL CENTRO e tanti eventi

Anche quest’anno, il Direttivo dell’Associazione, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale,ha pensato di proporre alcuni sabati pomeriggio “A SPASSO NEL CENTRO”, per consentire a turisti, residenti e passanti di trascorrere del tempo in tranquillità nel centro paese, passeggiando tra le vetrine e i negozi, all’aria aperta, e godendo delle attività ed iniziative di volta in volta previste, vivendo il paese con un approccio diverso da quello che si ha normalmente.

Le tre date del ciclo “A SPASSO NEL CENTRO” sono previste per sabato 17 luglio, sabato 7 agosto e sabato 21 agosto.

Per ciascuna delle tre date sono previsti:

-isola pedonale in centro paese; -esposizioni esterne per i negozi del centro;

-eventi ed intrattenimenti. In particolare, per sabato 17 luglio 2021 è previsto il secondo mini-raduno di mezzi d’epoca Volkswagwwn, dell’associazione Volks’n Roll, con l’arrivo in carovana e successiva sosta dei mezzi, a partire dalle ore 16.30.

E’ inoltre prevista, a partire dalle ore 17, musica live per l’intrattenimento dei visitatori, con il “Broolyn Quintett” a cura dell’Associazione Culturale Modus in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.