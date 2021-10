Faccia a faccia con i cinghiali, anche Coldiretti VdA dice 'basta'

Otre un italiano adulto su quattro, ovvero circa il 26%, ha incontrato dal vivo un cinghiale o un altro animale selvatico in luoghi urbani o comunque diversi dal loro habitat naturale.

E' quanto emerge dall'indagine pubblicata sul sito www.coldiretti.it sull'emergenza cinghiali in Italia, presentata in occasione del blitz a Roma in piazza Montecitorio e nelle principali città italiane, tra cui Aosta, di migliaia di agricoltori, allevatori, pastori insieme al presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, oltre a cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

Nel capoluogo regionale un folto gruppo di produttori agricoli valdostani aderenti a Coldiretti VdA si è ritrovato in place Deffeyes sotto le finestre di Palazzo regionale, per far sentire la loro voce rispetto al problema.



L'invasione di vie e piazze da parte dei selvatici viene vissuta dai cittadini come una vera e propria emergenza, tanto che oltre otto italiani su 10 (81%) pensano che vada affrontata con il ricorso agli abbattimenti, soprattutto incaricando personale specializzato per ridurne il numero secondo il sondaggio Coldiretti/Ixè.

Un allarme condiviso dall'Autorità per la sicurezza alimentare Europea (Efsa) che ha lanciato un appello agli Stati dell'Unione Europea chiedendo misure straordinarie per evitare l'accesso dei cinghiali al cibo e realizzare una riduzione del numero di capi per limitare il rischio di diffusione di malattie come la peste suina africana (psa). Un allarme reale anche in Italia dove i cinghiali sempre più spesso razzolano tra i rifiuti delle città.