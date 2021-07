Proseguono le ricerche della donna scomparsa a Morgex

Proseguono serrate le ricerche in alta Valle e non solo di Sabrina Gerina, 47 anni, di Morgex, della quale non si hanno notizie dalla mattina di martedì 6 luglio. E' uscita di casa per andare al lavoro in un ristorante della zona dove però non è mai arrivata. Da qualche mese organizzava escursioni 'in solitaria', il timore è che possa essersi allontanata per una passeggiata ed essere rimasta coinvolta in un incidente lungo un sentiero.

Nella giornata di ieri, ai Vigili del Fuoco volontari e professionisti, alle Forze dell’ordine e agli uomini del Soccorso alpino si è unito anche un elicottero della Guardia di Finanza proveniente da Venezia e dotato di un’apparecchiatura scanner in grado di agganciare i segnali dei telefoni.

Dal momento che tutta l’area di riferimento è stata battuta con diverse metodologie, oggi il perimetro della ricerca verrà ampliato.