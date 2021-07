Operazione 'Home Delivery' sei arresti nel blitz della Guardia di finanza contro il traffico di cocaina -IL VIDEO

Stroncato dalle Fiamme Gialle un traffico tutto valdostano di cocaina che fruttava agli spacciatori dai 10 ai 15 mila euro al mese ciascuno. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Aosta, coordinati dalla Procura, stanno dando esecuzione a sei ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dialtrettanti indagati responsabili di aver organizzato un collaudato giro dispaccio di stupefacenti, prevalentemente cocaina, destinato ad una ristretta e selezionata cerchia di consumatori del capoluogo valdostano.

"Le indagini ci hanno permesso di accertare una modalità nuova di spaccio - spiega il tenente colonnello Riccardo Scuderi - lo stupefacente giungeva ad Aosta attraverso due distinti canali di approvvigionamento, Milano e Torino. Le consegne, invece, soprattutto a commercianti e professionisti, avvenivano rigorosamente a domicilio, da qui il nome dell’operazione 'Home Delivery', per non esporre i clienti a rischi legati a possibili controlli di polizia, divenuti sempre più stringenti per via dell’emergenza sanitaria".

L’indagine, avviata nel mese di gennaio, ha permesso in un breve lasso di tempo di ricostruire otto episodi di approvvigionamento di stupefacente ed accertare circa 50 cessioni nei confronti di 25 consumatori abituali.

Sono stati complessivamente sequestrati 124 grammi di cocaina, 103 di marijuana, 283 grammi di sostanza da taglio, due bilancini di precisione e una pressa per confezionare lo stupefacente.

Sono stati colpiti dai provvedimenti cautelari: Raffeele Salvemini, 48 anni e Andrea Marcone (59 anni), entrambi residenti ad Aosta e responsabili delle cessioni verso le rispettive consolidate clientele, presso cui raccoglievano puntualmente ordinativi e pagamenti; Domenico Mammoliti. (35 anni , domiciliato ad Aosta), attivo nel reperimento di stupefacente nell’hinterland milanese, dove operavano Nicola Gaetani d'Aragona, (44 anni, residente a Cesano Boscone – Milano) e Vito Fornaro (46 anni, residente anch'egli a Cesano Boscone); Giampaolo Incani (56 anni, residente a Torino), referente per l’approvvigionamento sulla piazza del capoluogo piemontese.

Proprio Salvemini e Fornaro erano già stati arrestati in flagranza di reato nel corso delle indagini, perchè trovati in possesso di stupefacenti in occasione di due distinte attività di controllo operate ad aprile e a maggio.

QUI IL VIDEO DELL'OPERAZIONE