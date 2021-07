La pioggia torrenziale invade le autorimesse dei condomini

Una bomba d'acqua violenta, una pioggia torrenziale che invade dove può. Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco con la motopompa, nel pomeriggio di oggi giovedì 8 luglio, negli alloggi di edilizia popolare dell'Arer in via Monte Rosa a Pont-Saint-Martin, per sgomberare l'acqua dalle autorimesse condominiali allagate già dalle 8 della mattina.

Tutta la zona è stata battuta da grandine e forti precipitazioni e l'acqua si è infiltrata nei sotterranei dei condomini Erp.

L’intervento dei pompieri volontari del distaccamento di Ponte è durato oltre due ore; ai condòmini il conto dei danni.