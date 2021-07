Sul presente e il futuro degli impianti sciistici di Weissmatten l'assessore fa scena muta

Domande precise ma rimaste senza risposta, quelle poste durante i lavori del Consiglio Valle di oggi giovedì 8 luglio dal consigliere Erik Lavy (Lega VdA) all’assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy, sui programmi di gestione per gli impianti di risalita del Weissmatten a Gressoney St- Jean.

Lavy ha chiesto conto "della situazione di totale abbandono della pista, con reti e pali lasciati sui prati", ma nelle risposte l’assessore è sembrato più un gatto che si arrampica sui vetri. "Tutti devono lavorare per valorizzare questo patrimomio", si è limitato a dire genericamente Bertschy e poi tanti "faremo", "vedremo", "scriveremo".

Poi in un secondo intervento in cui il consigliere Lavy ha mostrato il proprio disappunto, l'assessore ne ha addirittura fatto una questione di educazione intimandogli maggior contegno istituzionale.

Gli impianti del Weissmatten, gestiti dalla Monterosa Spa, sono una importante occasione di economia turistica non solo per il paese di Gressoney St. Jean ma per tutta la vallata; necessitano di una revisione generale e già ci sarebbe da chiedersi come la Società di gestione e l’Amministrazione comunale non abbiano o non siano riusciti a programmare economicamente la necessità. E' dovuta intervenire l’Amministrazione regionale con fondi urgenti ma ora, dopo l'approvazione della delibera, l’impegno non è terminato; l'attuale situazione di Weismatten non solo mette in dubbio la tenuta dei mesi estivi, ma corre il rischio di compromettere la stagione invernale, vitale per la comunità.

E’ stato chiesto in Aula quali siano i rapporti tra l’Amministrazione di Gressoney St-Jean e la società Monterosa ma nessuna risposta è stata data: è chiaro che ci si deve occupare di tutti i piccoli comprensori e lo si deve fare tutti insieme come ha chiesto l’assessore, ma in Consiglio c’è una maggioranza che governa e una minoranza che espleta la sua funzione di controllo, ognuno deve fare la propria parte. E’ necessaria una programmazione seria, competente, non ci si può affidare solo a qualche evento sporadico di Asiva o della Fisi, la pista “Leonardo David” è una importante pista dedicata al compianto campione che questa terra ci ha dato: è un'infrasruttura al servizio degli impianti del Weissmatten e merita doveroso rispetto.