Su invito di Emily Rini domenica alle 10 il Presidente Tajani in piazza Chanoux ad Aosta

In programma diversi incontri con categorie produttive, associazioni, operatori economici e realtà imprenditoriali e aziendali del territorio, con un duplice obiettivo, fanno sapere dal coordinamento regionale presieduto da Emily Rini: fare il punto della situazione valdostana, alle prese con una non facile ripartenza economica dopo mesi di confinamento in zona rossa, e recepire richieste di intervento in favore della montagna da portare immediatamente all'attenzione del Governo Draghi.

Domenica alle ore 10, in piazza Chanoux ad Aosta, sarà quindi previsto un momento pubblico con gli organi di informazione, organizzato alla presenza del Presidente Tajani, che tra l'altro coordina l'azione dei ministri di Forza Italia al Governo, e dell'onorevole Zangrillo davanti al gazebo allestito per l'occasione, presente dalle 8.30 alle 12.30 nell'ambito della campagna nazionale di raccolta firme inerente la riforma del fisco.

(Nella foto Tajani con Emily Rini in occasione di una visita alla Foire)