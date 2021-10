Approvata legge su trazione ferroviaria all'idrogeno

Con voto segreto, chiesto dalla Lega VdA, e con 27 consiglieri a favore, sette contrari e un'astensione, l'Assemblea regionale ha approvato una proposta di legge che contiene disposizioni per l'utilizzo della trazione a idrogeno "per una ferrovia moderna e un efficiente sistema di trasporto ecosostenibile", come ha spiegato in aula il relatore, Claudio Restano (VdA Unie).

Nel merito sono stati approvati anche due emendamenti dai gruppi VdA Unie, PCP, UV, AV-SA, entrambi approvati.

Il testo, che riconosce l'idrogeno come sistema di accumulo, vettore energetico e combustibile alternativo alle fonti fossili, dispone che la Giunta regionale, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico, presenti, entro 180 giorni, al Consiglio Valle uno studio di interventi per la mobilità a idrogeno finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione della tratta Aosta/Ivrea in corso di progettazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana e indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Riguardo alla riapertura della tratta Aosta/Pré-Saint-Didier, dal costo stimato in 54 milioni di euro, lo studio dovrà contenere la valutazione costi e benefici dell'utilizzo del vettore energetico idrogeno come opzione ulteriore rispetto a quelle oggetto di valutazione.