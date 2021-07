Positiva approvazione legge per idrogeno ad uso trazione

Fdi Vda, proponente fin dalla prima ora del punto in questione per la sua importanza strategica, esprime soddisfazione per l’approvazione della legge a prima firma del consigliere Restano avvenuta ieri in consiglio Valle che, riconoscendo l’idrogeno come possibile vettore per la trazione ferroviaria, dispone che la Giunta presenti entro 180 giorni al Consiglio uno studio di interventi per la mobilità finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici.

Convinti che la trazione ad idrogeno rappresenti il futuro della mobilità per le realtà come quelle del nostro territorio ed in ottemperanza ai propositi espressi nella legge approvata, FDI VDA si propone di promuovere quanto prima possibile una tavola rotonda utile a comprenderne le utilità di tali soluzioni che - lo ricordiamo ai più duri di comprendonio - rappresentano un’evoluzione moderna dell’elettrificazione.

A tale scopo e come precedentemente annunciato il nostro capo delegazione al Parlamento europeo e componente della Commissione trasporti On. Carlo Fidanza, oltre ad esprimere altrettanta soddisfazione per l’approvazione della Legge regionale avvenuta ieri, sarà presto presente in Valle d’Aosta per poter dare il suo fattivo contributo insieme ai responsabili istituzionali regionali ed ai tecnici qualificati, ai fini del necessario approfondimento previsto dalla legge, alla luce delle esperienze in corso maturate e maturande sul settore specifico a livello europeo.