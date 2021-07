Aosta: No della Giunta comunale al maxischermo in piazza Chanoux

Non sarà allestito, domenica 11 luglio, il maxischermo in piazza Chanoux ad Aosta in occasione della partita Italia-Inghilterra, finale degli Europei di calcio 2021.

La decisione è stata presa dalla Giunta comunale nel tardo pomeriggio di ieri dopo la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica-Cosp, composto dalle autorità regionali, comunali e dai vertici delle Forze dell'ordine.

Spiega il sindaco, Gianni Nuti: "I motivi di perplessità legati alla gestione dell’ordine pubblico derivanti dal combinato disposto dello stato d’emergenza ancora in vigore fino alla fine di luglio e della 'Circolare Gabrielli' hanno prevalso rispetto alla volontà di garantire la visione 'di piazza' della partita.

Da un lato sarebbe stato particolarmente complesso poter garantire l’accesso a soli mille spettatori, precludendo la possibilità di seguire la partita e di festeggiare a tutti gli altri cittadini, e dall’altro tale scelta avrebbe rischiato di penalizzare il lavoro degli esercenti sia della piazza centrale che delle altre vie e zone cittadine, scontentando tutti".

In ogni caso, sottolinea Nuti, "anche se non sarà possibile seguire la partita sul maxischermo, speriamo comunque che gli 'Azzurri' ci regalino la possibilità di festeggiare in piazza Chanoux, in sicurezza e nel rispetto dei protocolli, dopo i lunghi mesi di chiusure, divieti e coprifuoco seguiti alla pandemia”.