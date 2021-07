Pochi pesci e ripopolamento vietato nelle acque valdostane, perdite per oltre 200 mila euro

Troppi pochi pesci nelle acque valdostane e a causa di una legge ittica torrenti e laghi non potranno essere ripopolati se non si trova una quadra politico-istituzionale. Un danno rilevante: le perdite derivanti dalla chiusura delle riserve di pesca in Valle d'Aosta "possono essere stimate intorno ai 210.000 euro annui lordi", ha spiegato questa mattina l'assessore regionale all'Agricoltura, Davide Sapinet, rispondendo a un'interpellanza di Stefano Aggravi e Dennis Brunod (Lega VdA). Le riserve sono chiuse perché il consorzio non può ripopolarle con pesce, dopo il decreto del ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio che, ad aprile 2020, ha fissato per ogni Regione italiana, l'elenco delle specie ittiche autoctone e non autoctone.



Il paradosso, sollevato da Aggravi, è che "sono cresciuto pescando trote fario e iridea, e un bel giorno apprendo che le fario e le iridee non sono più autoctone. Mi chiedo cosa passi per la testa di chi genera queste leggi". In effetti da un giorno all'altro, fario e iridee che venivano utilizzate per ripopolare fiumi e torrenti valdostani sono diventate "inquinanti o appestanti".

In Valle, sono considerate specie autoctone solo la trota marmorata, specie diffusa in natura sull'arco alpino italiano e sloveno, e il temolo. "Per decreto sono passati da prede rare a specie autoctone" ha aggiunto il vicecapogruppo leghista.

Il Consorzio regionale pesca del neo presidente Gianfranco Teggi ha avviato, con la Regione, un'interlocuzione con il ministero delle Politiche agricole e forestali per risolvere il problema e ottenere una deroga per l'immissione di pesce sterile, incapace di riprodursi in natura.

Sulle possibili perdite per la chiusura delle riserve, Sapinet ha spiegato che "al momento, si ritiene che il consorzio regionale pesca possa far fronte economicamente alla mancata apertura delle riserve grazie ai contributi ittiogenici versati annualmente dai concessionari di derivazioni d'acqua pubblica".