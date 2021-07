Al via iscrizioni ai corsi di infermieristica

Fino al 3 agosto è possibile effettuare la preiscrizione ai corsi di infermieristica per il prossimo anno accedemico. I posti disponibili nella sede aostana dell'università di Torino sono 27. La preiscrizione deve essere eseguite online sul sito www.unito.it . Possono partecipare solo coloro che sono in possesso del diploma quinquennale di scuola secondaria superiore di secondo grado.

L'ammissione al primo anno avverrà previo il superamento di una prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, in programma il 26 agosto alle 8.30 nella sede dell'Ex maternità in via Saint-Martin-de-Corléans 248. Sono esonerati dall'accertamento coloro che hanno superato la prova di francese nell'esame di stato sostenuto in Valle d'Aosta, a partire dall'anno scolastico 1998/1999 o che rientrano negli esoneri previsti dalla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 2 e dal Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1.

I candidati idonei saranno ammessi al test d'ingresso per l'accesso al corso, che si svolgerà martedì 7 settembre 2021 a Torino. Orario e sede verranno comunicati in fase di preiscrizione. Per informazioni contattare il numero 0165 546037 o scrivere a acli@ausl.vda.it.