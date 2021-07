La Foire d'été torna a illuminare il centro di Aosta il 7 agosto

La 52esima edizione della Foire d'été, considerata la 'sorella minore' della Millenaria Fiera di Sant'Orso, tornerà in presenza domenica 7 agosto dalle 10 alle 18 nel centro storico di Aosta.

"È una scelta coraggiosa che abbiamo preso al termine dell'edizione online della fiera invernale 2021", ha affermato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy durante la conferenza di presentazione degli eventi estivi artigianali ieri pomeriggio. "Anche noi saremo in piazza con i nostri artigiani che ringrazio per aver aderito ad un evento un po' meno particolare di quello che abbiamo avuto qualche mese fa", ha detto Bertschy.



L'evento sarà preceduto da "Vers la foire d'été", sei appuntamenti itineranti nelle principali località turistiche valdostane dal 16 al 18 luglio e dal 23 al 25 luglio, organizzati in collaborazione con la Chambre Valdôtaine, l'Ivat e l'Office du tourisme. Per il presidente della Regione Erik Lavevaz la vera scommessa sarà l'edizione 2022 della millenaria: "Oggi possiamo dire di essere con un piede fuori dalla pandemia ma dobbiamo farci trovare pronti per affrontare la prossima edizione in maniera serena".