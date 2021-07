La Valle partecipa alle celebrazioni per i 200 anni di ITAS

Renzo Pieropan, agente di Itas Mutua VdA, attiva nella nostra regione da oltre 20 anni partecipa con passione all’anniversario che per l’occasione mette a disposizione interessanti pacchetti. A livello nazionale è stato presentato il Francobollo celebrativo per i 200 anni di ITAS Mutua. Realizzato dal Poligrafico e Zecca dello Stato per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, il francobollo appartiene alla serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”.

Il francobollo raffigura gli elementi distintivi delle radici storiche di ITAS Mutua. (nella foto Renzo Pieropan)



I masi di montagna e i fienili, caratteristici delle comunità territoriali montane, sono avvolti dalle fiamme di un incendio: il primo rischio che ha spinto le comunità locali di inizio Ottocento ad unirsi in forma mutualistica per potersi proteggere. Sullo sfondo svettano le montagne del Trentino, in particolare il “Crozzon” nelle Dolomiti di Brenta, a testimoniare l’ambiente alpino dove fu fondata due secoli fa la Compagnia.

In un piccolo ma significativo segno grafico sono quindi racchiusi tutti quei fondamenti per i quali ancora oggi ITAS è riconosciuta e apprezzata. “Siamo particolarmente fieri di essere considerati tra le eccellenze aziendali italiane e di poterlo testimoniare attraverso un elemento di grande importanza come questo francobollo celebrativo – commenta Giuseppe Consoli, presidente ITAS – Per noi rappresenta un’ulteriore certificazione del valore del nostro modello di impresa mutualistica, vale a dire una comunità di persone che si impegna vicendevolmente per proteggersi e per portare valore all’interno della Società, reinvestendo i profitti generati nel territorio e nella collettività.

In questa nostra vita scandita dal digitale, inoltre, tenere a battesimo un francobollo ha un sapore speciale, quasi romantico. È un modo concreto per fissare la memoria storica di questo particolare momento anche per le generazioni future.” Il disegno del francobollo è stato realizzato dall’artista Domenico Ferrari. Nato a Trento nel 1949, ha studiato pittura all'Accademia di Belle Arti di Brescia a Milano. Alterna oggi l'attività di pittore con quella di incisore e ha ottenuto nel corso degli anni diversi premi e riconoscimenti. Dal 1969 ha partecipato a più di duecento collettive ed ha al suo attivo più di trenta personali nazionali ed internazionali.