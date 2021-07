Un recueil di canti di Cogne

Cugini della vita (le due mamme erano sorelle), Cesare Charruaz e Carlo A. Rossi, musicista il primo e con la passione per la ricerca il secondo, hanno tentato di colmare un vuoto: compilare una raccolta di canti di Cogne, la località valdostana che forse più di altre è riuscita a tramandare nei secoli la tradizione canora. Ne è nato così un recueil dal titolo Tsanten de COGNE l’esprit et l’esplendeur che presenta una selezione di 82 brani adattati a più voci con annesse le partiture musicali.

Da segnalare anche la presenza di una sezione comprendente sedici di questi brani dedicata ai canti religiosi, i cosiddetti canteccou, in voga un tempo in occasione delle preghiere del mese di maggio e delle feste patronali dei vari villaggi. Si tratta dunque di un vero e proprio chansonnier in cui figurano i canti più rappresentativi del patrimonio di Cogne, buona parte in francese, ma anche in italiano, in piemontese, in italo-piemontese e, naturalmente (cinque), nel caratteristico patois locale.

Se per le armonizzazioni, volutamente semplici e orecchiabili ma che non trascurano i rèton, gli abbellimenti tipici del canto di Cogne, Cesare Charruaz ha potuto contare su tutta una vita dedicata all’argomento, a partire da quando per più di vent’anni diresse il gruppo corale de Lou Tintamaro; per i testi delle canzoni e il relativo commento, Carlo A. Rossi ha ampiamente trovato spunto nei vecchi cahiers à chansons manoscritti (alcuni risalenti anche a fine 1800) raccolti, catalogati e conservati dall’Association Valdôtaine Archives Sonores a Runaz di Avise e molti dei quali raccolti proprio a Cogne.

Insieme al volume (176 pagine edito dalla Tipografia Duc di Saint-Christophe) viene offerto in omaggio un CD che contiene una selezione di una ventina di brani eseguiti da Lou Tintamaro diretto proprio da Cesare Charruaz, nel periodo che va dal 1975 al 1986. Le registrazioni, originali e raccolte dal vivo, sono tratte dagli archivi della Sede regionale per la Valle d’Aosta della RAI che le ha messe gentilmente a disposizione di questa iniziativa.

La pubblicazione è stata possibile grazie al sostegno della Presidenza del Consiglio Regionale e, soprattutto, dell’Amministrazione Comunale di Cogne. I volumi saranno in distribuzione, per le famiglie dei cougnèn residenti, presso la Biblioteca di Cogne a partire da lunedì 12 luglio 2021, negli orari di apertura. Nei giorni lunedì 12 luglio e venerdi 16 luglio 2021, dalle 16.30 alle 19.00, sempre presso la Biblioteca di Cogne, saranno presenti gli autori per firmare le copie e incontrare gli affezionati alle cose di Cogne. Per tutti gli appassionati di canto corale, il libro è in vendita al Gros-Cidac di Aosta e nelle librerie che lo richiederanno alla Tipografia Duc (costo 18€).