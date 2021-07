Al via 'Insoliti', il teatro che racconta la montagna

Concepire la guerra attraverso gli occhi di una mucca che ascolta il Trio Lescano, riscoprire la montagna tramite le avventure di una Heidi 2.0 e parlare di scioglimento dei ghiacciai e cambiamento climatico ispirandosi alle leggende della tradizione. Si chiama Insoliti ed è la prima rassegna culturale ideata dall'associazione Altitudini: tre spettacoli itineranti che andranno in scena in 13 comuni valdostani dal 10 luglio all'8 agosto. La scelta delle location non è lasciata al caso: la rassegna è stata concepita con l'intento di portare lo spettatore "in prima fila a teatro con gli scarponi ai piedi", in luoghi improbabili ed evocativi.

"Dopo questo periodo di pandemia, che ci ha privati del contatto diretto fra pubblico ed artisti- commenta Alessandra Celesia, autrice degli spettacoli- il rito collettivo che l'andare a teatro rappresenta ha bisogno di reinventarsi". Ecco perchè "uscire dalle sale teatrali in estate ci permetterà di respirare in tutti i sensi, incontrando spazi, cieli, elementi naturali diversi che daranno un valore aggiunto all'opera che sarà rappresentata", aggiunge l'attrice e regista valdostana.



Il primo dei tre spettacoli, dal titolo Mucche ballerine, debutterà sabato 10 luglio, alle 17.30 all'alpeggio Combatissière a Charvensod e verrà replicato il 18 luglio, alle 21, ai giardini pubblici del Seminario di Aosta; il 29 luglio, alle 16, all'arena delle Batailles del Piccolo San Bernardo a La Thuile; il 30 luglio, alle 21, al santuario della Madonna della Guardia a Perloz; il 5 agosto alle 11 in via Jean-Antoine Carrel a Breuil-Cervinia, in collaborazione con il CineMountain e il 6 agosto alle 21, in piazza ad Issogne.

La narrazione è affidata ad Alessandra Celesia su testo di Marco Bosonetto, mentre l'accompagnamento musicale è a cura di Christian Thoma (oboe e clarinetto basso), Luca Moccia (contrabbasso) e Alex Danna (fisarmonica).

Il secondo show, dal titolo Heidi Project, sarà proposto il 5 agosto alle 21 nell'area industriale della Cogne acciai Speciali ad Aosta; il 7 agosto, alle 21, al maniero di Cly a Saint Denis e l'8 agosto, sempre alle 21, a Pont d'Ael a Aymavilles. Alla voce di Celesia e al suono dell'oboe di Thoma si aggiunge la musica elettronica di Stefano Risso e le imaggini di Francesco Rey.



Tre gli appuntamenti anche per Licheni. Lo spettacolo debutterà il primo agosto, alle 18, nel prato del castello di Fénis. Due ulteriori rappresentazioni sono previste il 4 agosto, alle 11, ai giardini Paradisia di Cogne e il 6 agosto, alle 16, a Pila, alla partenza del Baby Gorraz. Alessandra Celesia sarà accompagnata al pianoforte da Adélys. La partecipazione agli spettacoli è libera. Consigliata la prenotazione sul sito www.altitudini-associazione.it.