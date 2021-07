Per Papa Francesco 'Esami positivi, stamani ha fatto colazione'

“Il decorso post-operatorio di Papa Francesco continua ad essere regolare e soddisfacente. Il Santo Padre ha continuato ad alimentarsi regolarmente ed ha sospeso la terapia infusionale. L’esame istologico definitivo ha confermato una stenosi diverticolare severa con segni di diverticolite sclerosante”. È quanto ha affermato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, nel bollettino medico quotidiano sulle condizioni di Bergoglio dopo l’intervento subito al Policlinico Gemelli domenica 4 luglio.

Il portavoce vaticano ha, inoltre, sottolineato che “Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi e dall’affetto ricevuto in questi giorni ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera”. Dal Gemelli trapela che Bergoglio è tornato serenamente a lavoro, legge i documenti che gli sono stati inviati dai suoi più stretti collaboratori continuando a prendere decisioni come dimostrano le nomine che vengono pubblicate in questi giorni di degenza.