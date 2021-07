Finaosta spa aiuterà anche liberi professionisti e lavoratori autonomi

Con 21 'sì' della maggioranza e 14 astensioni di altrettanti membri dell'opposizione, il Consiglio Valle ha approvato la legge che rivoluziona, ampliandole, le competenze di Finaosta spa.

La finanziaria regionale potrà infatti "svolgere legittimamente la propria attività anche in favore di liberi professionisti, lavoratori autonomi e persone fisiche" per "favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali della nostra regione", ha spiegato oggi in aula Antonino Malacrinò, consigliere del Progetto Civico Progressista-PCP e relatore della legge che modifica il funzionamento, i compensi degli organi societari e riordina alcune partecipazioni della Finaosta stessa.

Nella legge è previsto che i cinque componenti del cda della Finaosta siano scelti in base a criteri "più stringenti, imposti dalla Banca d'Italia agli intermediari finanziari". Potranno avere uno stipendio più alto di quello attuale, fino a un massimo del doppio: il presidente del cda oggi guadagna 23.000 euro lordi l'anno. Il cda della Finaosta è in scadenza: nominato per un anno, decadrà dopo l'approvazione del bilancio, prevista entro la fine di luglio.

Per effetto di tre emendamenti proposti in aula dall'assessore alle Partecipate, Luciano Caveri, sia il gruppo della Lega, sia quello di Pour l'Autonomie si sono astenuti nella votazione della legge, che avevano invece votato favorevolmente in Commissione.

Gli emendamenti modificano il titolo e autorizzano Finaosta a porre in essere le operazioni societarie per la cessione, anche solo parziale, di azioni della partecipata 'Aosta Factor Spa' e all'acquisizione delle azioni dei Comuni di Brissogne e Pollein nella società Autoporto Valle d'Aosta al fine di semplificare eventuali azioni di fusione e incorporazione di Autoporto VdA con Vallée d'Aoste Structure Srl.

Il vicecapogruppo della Lega VdA, Stefano Aggravi (foto a lato), ha parlato di un testo di legge "che rappresenta un primo passo per una mise à jour dell'organizzazione di Finaosta, in un percorso di rinnovo dei componenti degli organi aziendali, sia amministrativi sia di controllo".

Il Capogruppo di AV-SA, Albert Chatrian (in basso), ha osservato che "nei prossimi mesi dovremo necessariamente accompagnare la ristrutturazione della nostra principale società partecipata per renderla più dinamica.

Dovremo ripensare a come far funzionare meglio la macchina pubblica per dare supporto al nostro tessuto economico, avendo il coraggio di decidere chi fa che cosa all'interno dell'Amministrazione pubblica, accompagnando la valorizzazione della nostra finanziaria regionale. I nostri imprenditori in questo momento di difficoltà si aspettano risposte, tempi certi per uscire dalla crisi".