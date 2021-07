Consiglio Valle verso il 'sì' alla legge sulla trazione ferroviaria all'idrogeno

Sono due gli emendamenti a una proposta di legge regionale, concordati tra le forze autonomiste e il Progetto Civico Progressista-PCP, che salvano almeno per ora la maggioranza regionale dalla crisi politica. Gli emendamenti riguardano l'elettrificazione della ferrovia Ivrea-Aosta, inserita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel contempo gli investimenti sperimentali nell'idrogeno, come vettore per i trasporti pubblici su gomma e su rotaia.



È infatti in discussione in Consiglio Valle la legge proposta dal consigliere Claudio Restano (VdA Unie), che in commissione aveva ottenuto il sostegno degli autonomisti di governo, della Lega e di Pour l'Autonomie dalla minoranza, mentre il Pcp si era astenuto. Il primo emendamento proposto prevede "uno studio di interventi per la mobilità a idrogeno" ma "fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione della tratta Aosta-Ivrea in corso di progettazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana". Il secondo emendamento triplica i tempi per lo studio dai 60 giorni previsti in legge fino a 180 giorni. Gli emendamenti sono firmati da Corrado Jordan (VdA Unie), Andrea Padovani e Paolo Crétier (Pcp), Giulio Grosjacques e Renzo Testolin (Union Valdôtaine), Pierluigi Marquis e Albert Chatrina (Alliance Valdôtaine-Stella Alpina).