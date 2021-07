Ad Aosta giovedì il camper della Lega Giovani per i referendum sulla Giustizia

Arriva in Valle il camper della Lega Giovani con i gazebo per i referendum sulla Giustizia. Domani, giovedì 8 luglio, il segretario federale della Lega Giovani, il deputato Luca Toccalini, sarà alla Porta Praetoria di Aosta con una delegazione della Lega Giovani Vda, a sostegno della campagna referendaria.



"In un momento storico così complesso - ha commentato Toccalini - abbiamo deciso di rimboccarci le maniche e portare con il nostro camper in ogni piazza del Paese la sacrosanta battaglia lanciata dal nostro leader Matteo Salvini per una riforma equa ed imparziale del Sistema-Giustizia".

Secondo il parlamentare "la fiducia degli italiani nei confronti della magistratura è ai minimi storici: per questo vogliamo coinvolgere i giovani di tutta Italia in quella che è una battaglia non contro qualcuno ma a favore di una giustizia che non ipotechi più il futuro di nessuno ma difenda legalità e diritti. Noi ragazzi siamo il futuro di questa nazione, non possiamo tirarci indietro: firmiamo tutti".