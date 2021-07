En Valais pression sur les 2,7 millions de francs de redevances vitivinicoles

Quelque chose va changer, et beaucoup, dans le secteur vitivinicole valaisan.

La Chambre valaisanne d’agriculture-Cva à fait sienne la proposition de l’Interprofession de la vigne et du vin du Valais d’inclure la contribution promotionnelle fédérale en faveur de l’Interprofession de la vigne et des vins suisses (IVVS) à la redevance cantonale.

Si la Cva recommande au Conseil d’Etat de maintenir inchangées les redevances dans le secteur des fruits et légumes et fromager, dans le secteur vitivinicole par contre, demande d’intégrer dans la redevance cantonale le montant de la contribution pour la promotion des vins suisses. Sur une enveloppe globale de 4,54 millions de francs, la vitiviniculture touche 2,7 millions, contre un peu plus d’un million pour les fruits e légumes et 725’000 pour les fromages.

Dans un communiqué publié ce mardi, le président Willy Giroud et son comité rappellent que la contribution IVVS donne à Swiss Wine Promotion, organe de promotion des vins suisses, les moyens financiers nécessaires pour intensifier ses actions en faveur de la vente de nos vins, tout particulièrement en Suisse alémanique, principal marché des vins valaisans. Aujourd’hui, cette contribution fédérale est payée directement à l’IVVS par les caves et les fournisseurs de vendanges. En intégrant la contribution IVVS dans la redevance cantonale, cela simplifie la perception sans augmenter le montant total payé par la branche vitivinicole".