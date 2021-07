Pronte borse di studio per 25.000 euro

Nuovi fondi in arrivo per l'incentivazione allo studio e alla formazione professionale.

La Giunta regionale - su proposta dell’assessore all’Istruzione, Luciano Caveri d’intesa con l’assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy- ha approvato, per l’anno 2021, due specifici bandi di concorso, per una spesa di 12.500 euro ciascuno, ai fini dell’assegnazione di borse di studio per la frequenza da parte di studenti valdostani, negli anni formativi 2019/2020 e 2020/2021.

Sono ammessi ai bandi, che nei prossimi giorni saranno pubblicati sulla pagina web www.regione.vda.it, gli studenti frequentanti percorsi di Istituti Tecnici Superiori al di fuori del territorio regionale.