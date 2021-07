In Consiglio Valle approda la proposta di modifica sul funzionamento di Finaosta spa

Il Consiglio Valle è convocato in via ordinaria mercoledì 7 e giovedì 8 luglio, a partire dalle ore 9, per trattare un ordine del giorno composto di 37 oggetti, di cui un disegno di legge, 10 interrogazioni, 18 interpellanze e due mozioni.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, i consiglieri tratteranno il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale che modifica le disposizioni al funzionamento di Finaosta Spa: in Aula relazionerà il consigliere Antonino Malacrinò (PCP, nella foto), Presidente della seconda Commissione "Affari generali", che sul provvedimento ha espresso parere favorevole all'unanimità lo scorso 28 giugno.

Delle 10 interrogazioni, otto sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste e riguardano: costi sostenuti per interventi di soccorso; progetto di ricostruzione del ponte sul torrente Urtier nella valle di Cogne; fabbisogno di aule, palestre e locali tecnici delle sedi scolastiche di Aosta; superamento dei limiti dettati dalla legge regionale 57/1983 in materia di scuole nella parte che riguarda il distacco dei docenti nella nostra regione; azioni concordate con il Comune di Courmayeur per fronteggiare le situazioni di rischio legate al ghiacciaio di Planpincieux; sostegno della Casa Famiglia Saint-Léger a Aymavilles; stato di attuazione della struttura di epidemiologia presso l'Azienda USL prevista dalla legge regionale 8/2020; valorizzazione della casa domotica di Saint-Marcel destinata alle persone con disabilità fisica o sensoriale.

Il gruppo Pour l'Autonomie ha presentato due interrogazioni: con una chiede notizie della partecipazione agli eventi "Musicastelle outdoor"; con l'altra della riapertura del "Ristorante Vecchia Aosta" ubicato in un immobile di proprietà regionale in via Porta Praetoria.

Sono invece 18 le interpellanze iscritte all'ordine del giorno, di cui 14 a firma del gruppo Lega Vallée d'Aoste: azioni in favore del Consorzio regionale pesca a seguito delle mancate aperture delle riserve; disciplina dell'albo delle imprese forestali e degli elenchi degli operatori e istruttori forestali della regione; riduzione dei termini procedurali per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi di modesta entità; motivazioni del particolare rilievo turistico promozionale a sostegno della concessione in deroga di contributi a favore di associazioni sportive di cui alla legge regionale 3/2004; centralizzazione delle attività di promozione turistica della nostra regione; inserimento dei comuni di Pontey e Champdepraz nel progetto "Bassa Via della Valle d'Aosta" attraverso l'attuazione del Programma di cooperazione Alcotra; partecipazione della Valle d'Aosta al progetto "Expo 2020 Dubai" e coinvolgimento delle realtà imprenditoriali locali; utilizzo nelle scuole della regione del manuale "Il primo Syllabus per l'insegnamento della bioetica ai giovani"; iter di revisione della legge regionale in materia di rifiuti; scelte operate nel disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di trasporto disabili per il periodo 2021-2026; sviluppo futuro dell'impianto di Weissmatten a Gressoney-Saint-Jean; riapertura della strada dismessa in prossimità della galleria Pierre Taillée a Avise; attivazione di ambulatori di assistenza post Covid sul territorio; utilizzo da parte di terzi di strutture di proprietà regionale per lo svolgimento di selezioni di personale.

Le altre quattro interpellanze sono state depositate dal gruppo Pour l'Autonomie: convocazione della neo eletta Commissione Paritetica ai sensi dell'articolo 48bis dello Statuto speciale; predisposizione dei piani attuativi delle linee guida per la riapertura degli impianti a fune; utilizzo futuro del Palaindoor di Aosta; operatività del centro polifunzionale a valenza socio-sanitaria e socio-assistenziale a Morgex. Il Consiglio discuterà infine due mozioni: la prima, depositata dal gruppo Lega Vallée d'Aoste, è volta alla realizzazione di azioni per l'inserimento dei sentieri non ufficiali negli itinerari ufficiali della rete sentieristica regionale; la seconda, a firma di tutti i gruppi consiliari, riguarda la ricollocazione degli operatori socio-sanitari-Oss con capacità ridotte presso l'Azienda UslVdA o negli Enti del comparto unico.

Vista la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'adunanza consiliare non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre)