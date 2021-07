Aosta: Nuove disposizioni uregenti per contrastare covid

Da un lato le nuove norme danno attuazione a quanto previsto dalla legge di conversione del cosiddetto “Decreto Riaperture” e dalle ultime ordinanze emanante dal Ministero della Salute in materia di contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov 2 e di applicazione delle misure di “zona bianca” in Valle d’Aosta,e dall’altro tengono in considerazione che lo stato emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19 è vigente fino al prossimo 31 luglio.

Saletta d’arte

L’utilizzo potrà avvenire, tenendo conto delle dimensioni dei locali, in misura contingentata e comunque tale da evitare assembramenti, nel rispetto dei Protocolli e delle Linee-guida.

Skate Park

L’attività è consentita nel rispetto delle norme di distanziamento vigenti. Viene confermato il numero massimo già definito dal regolamento di utilizzo.

Biblioteche comunali

E’ consentito l’accesso in maniera contingentata. Il personale di tutte le sezioni aperte è autorizzato a interrompere momentaneamente gli ingressi qualora si verifichino assembramenti. Gli utenti dovranno rispettare il distanziamento, indossare dispositivi di protezione individuale, sottoporsi alla misurazione della temperatura e, riguardo agli accessi agli scaffali, visionare solamente documenti di effettivo interesse per il tempo strettamente necessario alla scelta.

Mercati

L’attività mercatale è consentita nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e dei posteggi tuttora vigenti (ivi compresi i posti residuali eventualmente disponibili relativi alle operazioni di “spunta”) e delle Linee-Guida di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, nonché delle altre disposizioni dedicate in materia di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19.

Attività commerciali all’interno dei mercati

Tali attività possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto dei Protocolli e delle Linee-guida vigenti.

Cerimonie Salone Ducale

All’interno del Salone Ducale è’ ammessa la presenza della metà del numero delle persone normalmente autorizzate ad accedervi, con obbligo di distanziamento interpersonale, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ed eventuale misurazione della temperatura corporea.

Cimitero urbano e cimiteri frazionali

L’accesso al pubblico è consentito esclusivamente per la visita ai propri defunti, evitando assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale.

Cerimonie funebri

Tali cerimonie sono consentite all’aperto purché vengano evitati assembramenti,ei partecipanti rispettino il distanziamento interpersonale.

Sala Polifunzionale e Sale del Commiato del Tempio Crematorio del cimitero urbano

L’accesso è consentito purché vengano evitati assembramenti, e i partecipanti indossino protezioni delle vie respiratorie e rispettino le distanze di sicurezza interpersonale, con limite di accesso ridotto al 50% rispetto alla capienza massima.

Aree verdi e parchi cittadini

La fruizione è consentita nel rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, dell’uso dei dispositivi di protezione individuale salvo che non sussistano condizioni specifiche di deroga e/o non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, in un contesto di auto-responsabilizzazione in relazione alle condotte di adulti, bambini e ragazzi.

Artisti di strada

L’attività degli artisti di strada è consentita nel rispetto delle Linee-guida per la ripresa delle attività economiche e sociali del 28 maggio 2021, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sulle zone bianche del 26 maggio 2021, con divieto assoluto di creazione di assembramenti, rispetto rigoroso del distanziamento interpersonale (2 metri tra l’artista e gli astanti, 1 metro tra gli astanti stessi).Spettacoli viaggianti, attività attrattive o turistiche itineranti Tali attività sono consentite nel rispetto rigoroso dei Protocolli, delle Linee-guida vigenti e delle limitazioni in essi previste.