VACCINAZIONE ANTI COVID-19: BUONA RISPOSTA ALLA DISPONIBILITA’ DI POSTI AD ACCESSO LIBERO

È buona la risposta alla disponibilità di posti ad accesso libero, per le prenotazioni anti-Covid, nel fine settimana. Nei primi due pomeriggi sono state poco meno di 100 le adesioni (50 sabato e circa 40 domenica).



Pertanto, anche nei prossimi giorni sarà reso disponibile un numero, limitato, di posti a libero accesso per l’inoculazione della prima dose di vaccino antiCovid-19, con il vaccino Pfizer.



Le vaccinazioni vengono effettuate presso il Palaindoor di Aosta – senza necessità di prenotazione e ad accesso libero – tutti i giorni, dalle ore 14:30 alle ore 20:00 fino all’esaurimento dei posti disponibili.



Possono accedere all’iniziativa tutti gli assistiti residenti in Valle d’Aosta (iscritti al Servizio Sanitario Regionale) di età superiore ai 16 anni che non sono ancora stati vaccinati, inclusi coloro che hanno già un appuntamento per la prima dose e desiderano anticipare la prenotazione e coloro che hanno rifiutato la vaccinazione in passato.

(I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore).



Il numero di posti disponibili è reso noto quotidianamente all’ingresso del Palaindoor.

Per la giornata di oggi, lunedì 5 luglio, sono disponibili 80 posti.



L’accesso sarà regolamentato attraverso la distribuzione di un numero progressivo, fino ad esaurimento della disponibilità quotidiana.