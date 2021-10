Da Slow Food Vda premi agli agricoltori che fanno il 'Buono, Pulito, Giusto'

La condotta Slow Food di Aosta incentiva nei giovani agricoltori valdostani i valori promossi per la ricerca e produzione di un cibo che, nel contempo, risulti buono (poiché capace di piacere alle differenti culture), pulito (in quanto rispettoso del principio di sostenibilità del nostro mondo) e giusto (in quanto capace di gratificare chi produce e chi si nutre, senza eccessi).

Per questo istituisce, per l’anno 2021, premi assegnati sotto forma di contributo a favore dei giovani agricoltori che sappiano ispirare la propria produzione allo slogan Slow food "BUONO, PULITO e GIUSTO".

Possono partecipare a tale selezione gli agricoltori che risiedono e sono titolari di Partita Iva in Valle che non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età.

Dovranno indirizzare al direttivo Slow Food Aosta e depositare, entro e non oltre il 31 agost , tramite mail inviata a: slowfood.vda@gmail.com , una relazione dettagliata della propria produzione agricola, evidenziandone la sua originalità, l’eventuale applicazione di tecnologia e tecniche innovative, le modalità di lavorazione, la sua diffusione e genuinità sul mercato alimentare e l’eventuale rientro di tale prodotto nella tradizione.

Le domande di partecipazione saranno valutate e selezionate discrezionalmente ed insindacabilmente, nella più totale autonomia, dal direttivo dello Slow Food Aosta che tenendo conto dei criteri di cui sopra e delle finalità della condotta, perverrà a nominare tre vincitori.

Al 1° classificato andrà un contributo in danaro di 1.000 euro;

al 2° classificato andrà un contributo in danaro di 600;

al 3° classificato andrà un contributo in danaro di 400 euro.

La premiazione avverrà, pandemia permettendo, in occasione dell'incontro conviviale dei Soci Slow Food di fine anno 2021, dando a tutti i partecipanti comunicazione futura precisa del luogo e del giorno ed ora dell’incontro.

Per presentare la domanda di partecipazione occorre inviare una maila: slowfood.vda@gmail.com e all'attenzione del Direttivo avente per oggetto: Premio Giovane Agricoltore 2021.

Il regolamento è consultabile anche sulla pagina Instagram al link: slowfoodvda2019 .