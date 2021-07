La Giunta regionale vuole 'conoscere' meglio la popolazione valdostana

Proposto dal Presidente, Erik Lavevaz e approvato dalla Giunta regionale, sarà realizzato uno studio demografico finalizzato ad approfondire le conoscenze relative all’evoluzione, nell’arco dei prossimi dieci anni, della popolazione valdostana.

La ricerca sarà incentrata in modo particolare sulle aree a maggiore malessere demografico (nascite e flussi migratori deboli, struttura squilibrata e altre ancora).

"La Valle d’Aosta sta affrontando una fase particolarmente critica del punto di vista demografico – spiega il Presidente Lavevaz – e sulla base delle proiezioni della popolazione regionale per classi di età e genere, potranno essere ipotizzati alcuni possibili scenari demografici al 2031, che costituiranno elementi rilevanti per supportare le attività di programmazione sociale ed economica del Governo regionale”.

“Ai fini delle attività di programmazione sociale ed economica – continua il Presidente – è importante disporre di dati che possano fornire indicazioni sull’evoluzione, nell’arco dei prossimi dieci anni, della popolazione della Regione, con particolare attenzione a quella in età scolastica (in particolare 0-19 anni, con dettaglio quinquennale), in età lavorativa e anziana (65 anni e più), in quanto costituiscono rilevanti elementi di riflessione trasversali per molte politiche regionali”.