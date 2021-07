A St-Marcel un libro per raccontare la mafia ai bambini

Un volume sulla mafia scritto appositamente per raccontarla ai più piccoli. Questo il fil rouge del libro 'La mia corsa - La mafia narrata ai bambini' scritto dalla 36enne palermitana Francesca La Mantia.

Verrà presentato martedì prossimo, 6 luglio, alle 20, nell'area verde Pocher di Saint-Marcel. Presente, oltre all'autrice , anche la referente di Libera Valle d'Aosta Donatella Corti. In caso di maltempo, la presentazione sarà spostata al giorno successivo. La prefazione dell'opera è stata curata da Luigi Ciotti.



"Credo che questo libro- ha scritto don Ciotti- possa dare un contributo reale alla crescita di una generazione che, pur non avendo vissuto i capitoli più drammatici del contrasto alle mafie, deve sapere che la minaccia criminale non è sparita, al massimo ha cambiato volto".