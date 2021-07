lunedì 5 luglio, alle ore 14, al via le domande per le indennità ai lavoratori

La prima forma di aiuto consiste in mille euro destinati ai lavoratori residenti che, dalla cessazione della Naspi al 31 marzo scorso, non siano titolari di contratto di lavoro subordinato (salvo contratto a tempo determinato non superiore a 45 giorni o di lavoro intermittente) e non siano titolari di pensione diretta. Inoltre, alla data della domanda, non siano beneficiari di Reddito di cittadinanza.

La seconda misura (da 400 a 1.000 euro, in base alla durata del periodo di integrazione) riguarda i lavoratori dipendenti residenti, beneficiari degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa statale per le imprese colpite dall’emergenza Covid per almeno 20 giornate.

Le domande devono essere inoltrate tramite il portale new.regione.vda.it/vdariparte .<wbr></wbr>Per accedere alla piattaforma è necessaria un’identità digitale SPID, CNS e CIE. E’ anche possibile rivolgersi ai Patronati oppure delegare una persona di fiducia.

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, è stato attivato uno sportello digitale per l’attivazione dello SPID, aperto, nel cortile interno del palazzo dell’Assessorato, in piazza della Repubblica n. 15 ad Aosta.

Inoltre, da lunedì 5 luglio sarà disponibile un numero verde 800 006 300 per supportare gli utenti nell’autenticazione alla piattaforma con identità digitale (SPID, CIE, TS/CNS), fornire informazioni sulle misure previste, indirizzare verso la struttura competente ove necessario e supportare nella compilazione della domanda.

Per informazioni è anche possibile scrivere all’indirizzo email misurecovidlavoratori@regione.<wbr></wbr>vda.it