L'OPINIONE DI UN LETTORE: Il rispetto della legge sull'azzardopatia valga per tutti

Sono stanco, davvero, di assistere tutti i giorni al dilapidamento della pensione di mio padre. Se c'è una legge che vale per tutti sia fatta rispettare. Ho quasi pianto di gioia quando il Consiglio regionale valdostano nell'estate del 2019, se ben ricordo, ha votato la legge sull'azzardopatia, stabilendo la chiusura delle sale giochi e imponendo di mettere i sigilli alle slots dei bar che non rispettavano i parametri di distanza dai luoghi sensibili.

Ad Aosta la legge è stata fatta rispettare con sollecitudine ma in un locale in una via di traffico del centro cittadino le 'macchinette' sono rimaste accese come se nulla fosse e dove mio padre praticamente tutti i giorni dal 25 giugno - quando l'ordinanza della Giunta regionale ha consentito la ripresa del gioco d'azzardo al casino e nelle sale giochi - corre a spendere i pochi euro di pensione, tornando a casa quasi sempre con le tasche vuote, mentre quando rientra dopo aver 'vinto' so già quasi matematicamente che il giorno dopo lascerà tutto il suo 'bottino' più altri soldi suoi nelle slots, che si riprenderanno il poco che gli hanno lasciato.

A me pare impossibile che in tutta la città di Aosta bar e le sale giochi siano divenuti 'fuorilegge' tranne quell'unico locale, che invece leggendo le norme mi sembra vicino eccome per meno di 500 metri ai 'luoghi sensibili' descritti nella normativa regionale.

Se così è, allora i titolari di quel bar sono davvero 'fortunati', è il caso di dirlo. Meno sicuramente lo sono i frequentatori delle slots e il mio povero papà, che sogna vincite impossibli e non si accorge che la sua vitalità e il suo entusiasmo per la vita si stanno riducendo di giorno in giorno".

Risponde il direttore:

Gentile lettore, condivido la preoccupazione per suo padre, perchè se realmente sente il bisogno di recarsi ogni giorno in sala giochi allora forse necessita con urgenza di un sostegno socio-sanitario che evidentemente Lei, con tutto l'amore possibile di un figlio per un genitore, non può fornirgli. Per il resto, ovvero la perplessità per il fatto che ad Aosta 'resista' un locale con ancora le slots accese, credo che le Amministrazioni comunale e regionale, insieme alle Forze dell'ordine tenute alla vigilanza sul rispetto della legge contro l'azzardopatia, siano perfettamente in grado di valutare la circostanza e, nel caso, sanzionare o prendere atto dell'esercizio regolare di un diritto. Cordiali saluti. pg