Al via la quarta edizione del festival culturale estivo Combin en Musique

Combin en Musique è il titolo del Festival musicale annuale a ingresso libero, giunto alla quarta edizione, ideato e curato dall’associazione culturale Combin en Arts, realizzato col sostegno del Consiglio Valle, dell’assessorato regionale dei Beni Culturali, Turismo e Commercio e dei Comuni di Doues, Ollomont e Valpelline.

Già dal nome si intuisce il fortunato connubio tra territorio e musica, ma anche la combinazione tra diverse arti, che sta alla base della rassegna artistica in programma dal 10 luglio al 28 agosto 2021, capace di attrarre grandi nomi e proporre programmi inediti o di nicchia, facendo riscoprire e valorizzando luoghi estremamente suggestivi, all’ombra del Grand Combin.

Sono tutte location facilmente raggiungibili, ricche di valore naturalistico, etnoantropologico e storico, con svariati rimandi anche alle eccellenze agroalimentari e allo sport.

I siti d’interesse paesaggistico appositamente scelti per la manifestazione, introdotti ad ogni concerto nella guida all’ascolto di presentazione, si presteranno ad una fruizione sostenibile, accessibile e attiva grazie ad itinerari a piedi, a cavallo, in bicicletta ed e-bike, anche in contesti di escursione collettiva organizzata su piccoli gruppi, nel rispetto del distanziamento e di ogni norma Covid-free.

La kermesse - capace di far vivere a 360 gradi l’estate valdostana autenticamente alpina, non snaturalizzata dal turismo di massa o dall’omologazione - è divisa in appuntamenti pomeridiani o serali e comprende in totale 12 concerti, uniformemente ripartiti per le 3 aree comunali di Doues, Ollomont e Valpelline, e tre eventi extra ben collegati a livello tematico e territoriale (segue il calendario completo, estremamente ricco e interamente di altissima qualità).

Il programma musicale spazierà dalla musica antica alla classica, passando per la contemporanea, il jazz, il folk e tutte quelle realtà difficilmente ascrivibili in un contesto ben definito, semmai frutto di continua sperimentazione, improvvisazione e contaminazione. I concerti prevedranno diverse formazioni, dal solo al sestetto, favorendo l’ascolto in una dimensione in cui il pubblico si senta partecipe e coinvolto.

Combin en Musique 2021 avrà un programma ancora più articolato, un maggior numero di eventi con la combinazione di diverse arti, ma anche quest’anno resta fedele allo spirito originario, rappresentando un modo di farsi condurre dalla musica attraverso vere e proprie mete, dalle antiche miniere di rame alle opere secolari di irrigazione del Medioevo fino a spettacolari anfiteatri naturali, capaci di dare ulteriore eco alla bellezza del linguaggio artistico.

Una più completa osmosi col territorio, con nuove e più strette collaborazioni con la Comunità Montana del Grand Combin e le realtà locali che si occupano di tradizioni, sport, formazione e divulgazione, instaurando anche una più pervasiva inclusività che consenta a tutti di apprezzare il programma, con la coprogettazione con la cooperativa sociale C’Era l’Acca e tramite l’avviamento al lavoro di persone con fragilità de “Il cielo in una pentola”, laboratorio di cucina per offerta di prodotti locali.

Tra gli eventi clou si segnala l’omaggio a Ezio Bosso, oltre ad alcuni appuntamenti appositamente realizzati per il Festival e eventi nati dalla sinergia con altri importanti festival del territorio come CHAMOISic, Musicogne musiche di legno e Cervino CineMountain.

Combin en Musique si rivolge a tutti, residenti e turisti di ogni età, appassionati di musica, di arte e di montagna. In caso di maltempo saranno a disposizioni soluzioni di emergenza al coperto in condizioni di sicurezza (padiglioni o tensostrutture presso le aree comunali) nel rigoroso rispetto delle normative e prescrizioni anti Covid. La prenotazione non è obbligatoria, ma si può effettuare sul sito.

Per informazioni, calendario, aggiornamenti consultare il sito www.combinenmusique.com e i social, in particolare Facebook www.facebook.com/Combin-en-Musique e Instagram www.instagram.com/combin_en_musique/.

Hashtag ufficiale del Festival #combinenmusique2021 per mostrare emozioni, scatti, impressioni e suggerimenti.