Quattro zampe in cerca di focolare amorevole

Flippy, stupendo meticcio di taglia media, cerca stabilità e dolcezza presso un focolare accogliente. La sua mamma umana non c'è più, il suo amico Pongo è stato adottato. Ora è troppo solo. Classe 2015, è microchippato e in ottima salute. Siamo a TORRE Pellice (To). Cellulare 335 8040133, Claudio, anche whatsapp, oppure Miriam 333 4891938

Nerone è un bel meticcio di taglia media. Vive a Siderno Superiore in provincia di Reggio Calabria. Si tratta di un cane dolcissimo, abbandonato a se stesso. Da due anni, Angela lo accudisce con affetto e va a trovarlo tre volte al giorno. Lei non può accoglierlo, ma ha bussato invano a tutte le porte per sistemarlo bene. Dopo una assenza di alcuni giorni, Nerone è TORNATO!! Ma sta piuttosto male. Serve un aiuto concreto per curarlo presso un buon veterinario. Dopo, Angela è pronta ad occuparsene come sempre. Angela cerca disperatamente un soccorso pratico rassicurante in questo momento difficile, dal momento che provvede da sola ai randagi presenti sul territorio. Grazie. In seguito Nerone potrà restare libero, amato e accudito sul territorio, oppure valuteremo un'adozione amorevole.

Cellulare 3498210600