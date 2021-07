ÉVANGILE DE DIMANCHE: JÉSUS ADMIRÉ ET REFUSÉ

Le prophète en tant que porte parole de Dieu est comme une épine gênante sur le côté de l'humanité à nuque raide, incrédule et violente. Toutefois, la parole du Seigneur continue à produire ses fruits. Elle constitue le critère du salut ou de perte.

1. On saura qu'il y a un prophète.

La mission prophétique est l'expression de l'amour gratuit qui va au-delà de la justice vindicative. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais veut sa conversion. En cas de refus catégorique d'adhérer à sa volonté, "qui a voulu le néant l'aura" selon Maurice Blondel. Le prophète est donc la sentinelle qui veille sur le peuple de Dieu. Son rôle peut-être synthétiser en ces trois verbes: annoncer, dénoncer et renoncer.

L'envoyé de Dieu annonce au peuple, ce que Dieu veut. Dieu confie ce message d'avertissement au prophète Ezechiel:"Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël". Ce peuple est décrit en ces mots:" une nation rebelle, un peuple révolté où les pères et les fils ont un visage dur et le coeur obstiné".

Combien ce texte est actuel aujourd'hui dans un monde qui adore les fausses divinités comme Pécunia (divinité de l'argent), Fortuna et Eros ( sensualité charnelle). Ce peuple au coeur obstiné et au visage endurci n'est pas loin de nous. Nous en faisons partie. Dieu envoit son prophète pour nous avertir du châtiment qui va bientôt arriver si nous ne nous convertissons pas. Comme l'adage latin le dit, "Qui bene amat bene castigat ". Dieu parce qu'il nous aime nous punit justement. "Alors qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux ". Un peuple sans vrai prophète est désorienté, perdu dans le chemin sans issu. Le prophète est un porte-flambeau dans la nuit de l'histoire.

2. Jésus méprisé chez lui

Pourquoi Jésus est bien accueilli dans les autres villes et villages, mais rejeté dans son village natal? L'évangéliste Marc souligne deux réactions contradictoires des habitants de Nazareth. D'un côté, son enseignement crée un sentiment d'admiration, d'enthousiasme, de l'autre, il y a un sentiment de jalousie, de refus, de mépris, car on s'étonne de son intelligence alors que sa famille est modeste.

Aujourd'hui ils diraient:"D'où lui vient-il cette sagesse alors qu'il n'a pas de diplôme universitaire reconnu"? Les concitoyens de Jésus ne s'intéressent pas à la vérité vitale, mais à l'origine de celui qui la dit. Ces préjugés de rester sur l'apparence, nous guêtent dans l'église du Seigneur. Le remède contre ce fléau est l'action de grâce et non la simple admiration d'estime ou l'étonnement. Jésus est victime de la jalousie, mais ne se décourage. Il n'agit pas pour chercher des acclamations des hommes. Ce qui lui tient à coeur est la volonté du Père. Il est soutenu par la puissance de l'Esprit Saint.

3. Ma grâce te suffit.

La seconde lecture continue d'exprimer la souffrance du prophète, mais d'une autre manière. Saint Paul parle d'une maladie mystérieuse envoyée par Satan pour contrecarrer la mission d'annoncer l'évangile du Seigneur. Mais alors, de quelle écharde s'agit-il? De quoi souffre-t-il? S'agit-il d'un mal moral? physique? D'une dépression qu'on appelle le mal obscur? S'agit-il d'une dépendance impossible à s'en libérer malgré la bonne volonté? Nous ignorons la nature de cette écharde qui dérange la chair de l'apôtre.

Mais, dans sa logique de l'intégration des opposés, ce mal inconnu est salutaire pour l'apôtre. Il lui permet d'exercer le ministère dans l'humilité afin de ne pas tomber dans l'orgueil de se surestimer. C'est pourquoi, il ne craint aucun mal, car dit-il, "lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort". Saint Paul met toute sa confiance dans le Seigneur. Sa grâce lui suffit. Cette parole est un encouragement pour tout prêtre, religieux et religieuse, car chacun de nous a son écharde gênante sur la chair. L'envoyé de Satan ne peut pas triompher, car le Seigneur mort et ressuscité veille sur nous. L'esprit du Seigneur murmure au fond du coeur: courage, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux.

4. Prière

Seigneur Seigneur Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Tu choisis tes prophètes sans tenir compte de leur mérite. Viens nous délivrer de l'écharde invisible de la dépression, de la solitude, de la maladie qui nous gêne dans l'exercice de notre vocation. Fais que nous ne tombions pas dans le péché d'orgueil et de surestimation pour les dons que tu nous as donnés. Ta grâce nous suffit. Amen.

Bon dimanche frères et soeurs



Paix et joie dans le Seigneur

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera