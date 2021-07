Concerto Samuele Bersani anticipato di un'ora causa maltempo

Sarà anticipato di un'ora, a causa di probabile pioggia in arrivo, il terzo concerto della rassegna Musicastelle outdoor, previsto per oggi pomeriggio a Cogne, alle cascate di Lillaz. Viste le condizioni meteo avverse, il cantautore italiano Samuele Bersani si esibirà alle 14.30, anziché alle 15.30, come inizialmente previsto dal cartellone. L'evento è già sold out da alcuni giorni.



Ancora tre gli appuntamenti previsti per le prossime settimane. Sabato 10 luglio, alle 15, nel vallone di Vertosan si esibirà Daniele Silvestri; a seguire domenica 18 luglio, alle 14, al lago Goillet di Breuil-Cervinia toccherà a Willie Peyote. L'edizione 2021 di Musicastelle si chiuderà sabato 24 luglio, alle 15, a La Thuile con il concerto di Francesca Michielin.