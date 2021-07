Gignod: Prosegue manutenzione straordinaria viadotto Bumaz

A partire da lunedì 5 luglio sarà in vigore il senso unico alternato per consentire ai tecnici di scaricare i materiali di cantiere necessari a eseguire le lavorazioni successive. In particolare, a partire da lunedì 12 luglio è prevista la sostituzione degli appoggi del ponte che sarà realizzata tramite il sollevamento dell’impalcato. Durante questa fase di lavoro e fino all’ultimazione delle operazioni, prevista entro fine luglio, il traffico continuerà a circolare a senso unico alternato.

Il programma generale di intervento prevede il rifacimento dello strato superficiale copriferro delle pile e la sostituzione degli appoggi, soggetti all’azione combinata delle miscele saline utilizzate durante il trattamento invernale della carreggiata e degli agenti atmosferici, il ripristino dei cordoli laterali su cui sono alloggiate le barriere di protezione, la ricostruzione dei giunti di dilatazione e il risanamento della pavimentazione.

