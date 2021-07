Meno tasse più crescita di Forza Italia VdA calamita anche Rollandin

Buona la prima per il coordinamento regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, che in Place des Franchises ad Aosta, ha inaugurato il ciclo di appuntamenti estivi sul territorio nuovamente in presenza con un gazebo organizzato nell'ambito della campagna nazionale 'Meno tasse, più crescita'.

In attesa dell'arrivo ad Aosta del coordinatore nazionale di Forza Italia e vice presidente del Partito Popolare Europeo, Antonio Tajani, atteso in Valle nel fine settimana del 10 e 11 luglio, venerdì pomeriggio nell'arco di qualche ora sono stati oltre 200 i valdostani che hanno aderito alla raccolta firme per la riforma del fisco proposta dagli azzurri, che prevede, tra gli altri, l'introduzione di una no tax area fino a 12.000 euro di reddito, la riduzione delle aliquote Irpef al 15% fino a 25.000 euro, al 23% fino a 65.000 euro e al 33% oltre i 65.000 euro, la previsione di un anno bianco fiscale con blocco delle cartelle esattoriali per tutto il 2021 e l'abolizione dell'Irap.

Tra coloro che si sono fermati al gazebo per apporre la loro firma, anche i consiglieri regionali di Pour l'Autonomie, Mauro Baccega, di VdA Unie, Claudio Restano, e della Lega Vallée d'Aoste, Stefano Aggravi, e l'ex Presidente della Regione e attuale consigliere regionale di Pour l'Autonomie, Augusto Rollandin, che si è confrontato poi a lungo con la sua ex collega di Giunta e attuale componente di parte statale della Commissione Paritetica per l'attuazione dello Statuto Speciale, Emily Rini, a testimonianza di come le voci di palazzo che darebbero il partito di Forza Italia piuttosto corteggiato da almeno alcune delle forze autonomiste locali, non sia poi così campata per aria, anche alla luce dell'attenzione e della sensibilità che gli esponenti di punta azzurri stanno dedicando alla Valle d'Aosta.