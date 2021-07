Donnas: Dove finirà la Scuola di Formazione e Orientamento Musicale

Nel 2017, il Sindaco Follioley, aveva comunicato che la Scuola di Formazione e Orientamento Musicale della Fondazione Maria Ida Viglino per la Cultura Musicale in Bassa Valle, ed i corsi della SFOM avrebbero lasciato, dopo 25 anni, la sede storica di Donnas, perché Palazzo Henrielli perché tale edificio non era più ritenuto del tutto conforme ai criteri di sicurezza ed era troppo costoso adeguarlo. Il Sindaco precisava che, per questo motivo, era stata individuata la sede delle scuole di Pont-Saint-Martin che presentava ampi spazi, facilmente fruibili e privi di barriere architettoniche.

Ma poco dopo, per "ironia della sorte", i locali previsti a Pont-Saint-Martin per ospitare i corsi, in realtà, risultavano non agibili, rispetto alla sicurezza, e quindi venivano spostati nuovamente nei locali dell’Istituzione Scolastica “Scuola elementare Prati Nuovi”.

“Ora, da quanto si è appreso – spiegano : Anna Jacquemet, Daniele Nicco, Fabio Marra, Jael Bosonin, consiglieri del Gruppo Donnas Domani - l'Istituto musicale e la SFOM dovranno abbandonare anche i locali dell’Istituzione Scolastica Scuola elementare Prati Nuovied i Comuni di Pont-Saint-Martin e Bard hanno già fatto richiesta alla Regione, che venga realizzata una nuova sede sul proprio territorio”.

Per questo motivo, stupiti che all’appello mancava proprio Donnas, i consiglieri del gruppo di minoranza precisano: “Abbiamo ritenuto necessario intervenire ed impegnare il Sindaco a convocare urgentemente un incontro con l'Amministrazione regionale, per ridiscutere la questione della sede dell'Istituto Musicale e dei corsi SFOM affinché questi possano tornare a Donnas visto che i locali tristemente abbandonati non mancano, ad esempio il palazzo ex Municipio nel Borgo”.