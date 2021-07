IN DISTRIBUZIONE LE MASCHERINE PER LA COMUNICAZIONE CON PAZIENTI E UTENTI SORDI E IPOACUSICHE (IPOUDENTI)

L’Azienda Usl ha messo a disposizione delle strutture ospedaliere, territoriali ed amministrative una fornitura di 320 mascherine adatte alla comunicazione con le persone ipoudenti o sorde.

Si tratta di mascherine facciali trasparenti in tessuto non-tessuto bianche, dotate di una “finestra” trasparente sulla bocca, certificate come “dispositivi medici di classe 1” e conformi a tutte le normative in vigore.

Le mascherine vengono consegnate alle strutture che si occupano dell’assistenza di pazienti e utenti sordi, ipoudenti e con difficoltà uditive, al fine di rendere possibile o di migliorare la comunicazione.

Le mascherine sono già state consegnate alla Direzione medica di presidio (DMP), ai CUP delle sedi aziendali, ai logopedisti e il Servizio riabilitativo ospedaliero e territoriale e alle strutture in cui operino dipendenti sordomuti.

La dotazione e ulteriori scorte sono a disposizione di tutte le strutture, su richiesta e in caso di necessità.

Questa dotazione di mascherine si pone ad integrazione dei presidi già utilizzati, fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria e in condizioni di necessità puntuale, nelle strutture ospedaliere e territoriali.