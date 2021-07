E’ POSSIBILE ANTICIPARE LA PRIMA E LA SECONDA DOSE DI VACCINO ANTI-COVID

L’Azienda Usl comunica che sono disponibili i posti per anticipare sia la prima, sia la seconda dose del vaccino anti-Covid.

Per anticipare la PRIMA DOSE è necessario accedere al Portale Vaccini, tramite il link per le prenotazioni nella home page del sito anticovid.regione.vda.it.



Il sistema chiederà di inserire il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria. Sarà così possibile scegliere la data e l’orario tra quelli disponibili.



In alternativa, è possibile chiedere l’anticipo del vaccino telefonando al Servizio Infovaccini (tel. 0165.546222) Oppure inviando una e-mail a infovaccini@ausl.vda.it.



Per anticipare la SECONDA DOSE è necessario inviare una e-mail a infovaccini@ausl.vda.it.



Si ricorda che l’intervallo tra le due dosi deve rispettare le indicazioni AIFA per i diversi vaccini:

3-6 settimane tra 2 vaccini Pfizer

4-6 settimane tra 2 vaccini Moderna

4-12 settimane tra 2 vaccini Vaxzevria (ex AstraZeneca)

8-12 settimane nella vaccinazione “eterologa tra prima dose Vaxzevria e seconda dose Pfizer o Moderna

Si ricorda che l’esecuzione di entrambe le dosi è fondamentale per fornire una protezione adeguata dalla malattia da Covid-19, in particolare considerando la diffusione, anche in Italia, della “variante Delta”.

Il completamento del ciclo vaccinale consente di ottenere la Digital Green Card europea con validità 9 mesi dalla seconda dose.