Perplessità nella Valtournenche per la certa riconferma di Tovagliari a presidente della Cervino spa

"Alla guida della Cervino spa, dopo questi duri mesi di pandemia che hanno fiaccato l'economia della vallata, serve un profondo conoscitore del territorio e che sia anche esperto di rilancio turistico".

Così un imprenditore del settore ricettivo della Valtournenche, ha commentato le voci sulla certa riconferma di Herbert Tovagliari, funzionario della finanziaria regionale Finaosta spa, a presidente e amministratore delegato della società funiviaria Cervino spa. Tovagliari era stato cooptato nel dicembre 2020 dal Consiglio di amministrazione in sostituzione di Matteo Zanetti, che aveva rassegnato le dimissioni dopo le polemiche per l'oscuramento di una webcam nel comprensorio di Cervinia, dove si era verificato un assembramento di sciatori.

Zanetti aveva preso il posto di Federico Maquignaz, che allo scadere del mandato non si era ricandidato al vertice della società anche per evitare polemiche e pressioni essendo all'epoca imputato nel processo 'Do ut des' su un giro di appalti illeciti con epicentro Valtournenche, procedimento dal quale è uscito assolto con formula piena lunedì scorso.

Funzionario serio e trasparente, con alle spalle molta esperienza nel campo delle società partecipate, Tovagliari non ha mai però lavorato prima d'ora nel settore del turismo e delle funivie e la sua riconferma, al di là dei commenti positivi sulla sua serietà professionale, ha destato perplessità in diversi operatori economici della vallata ai piedi della Gran Becca.

Il timore è che il presidente della Cervino spa debba affrontare di qui a pochi mesi problematiche organizzative che, in caso di una nuova ondata pandemica, se non risolte subito potrebbero portare all'ennesima paralisi della stagione turistica invernale.