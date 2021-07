Alla Pèpiniere di Aosta si celebrano i 120 della Fiom-Cgil

L'area verde della Pépinière d'entreprises, in via Lavoratori vittime del Col du Mont ad Aosta, si veste di 'rosso sindacale' in occasione dell'anniversario per i 120 anni della Fiom Cgil. Domani, sabato 3 luglio, a partire dalle ore 10 si svolgerà una tavola rotonda all'aperto, suddivisa in tre dibattiti tematici; per tutta la giornata ci saranno dimostrazioni di antichi mestieri, con la scuola del tornio di Champorcher che mostrerà la sua lavorazione artistica.



Dopo l'inaugurazione dell'evento, alle 10,30 si terrà l'incontro "La Fiom Valle d'Aosta e i suoi segretari" a cui parteciperanno l'ex assessore regionale Piero Ferraris, segretario generale della Fiom Vda dal 1980 al 1993, Bruno Albertinelli (1993-2006), Enrico Monti (2006-2018) e Fabrizio Graziola, attuale segretario, oltre a Vilma Gaillard, segretaria generale della Cgil Vda.

Alle 14,30 si terrà "Aosta con l'avvento della Cogne Acciai Speciali e poi..." a cui parteciperanno il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, lo storico Corrado Binel, il giornalista Bruno Fracasso e Graziola.

Alle 16,30 è in programma l'incontro "Verso un'industria 4.0. Il futuro dell'industria in Valle d'Aosta e a livello nazionale" con ospiti Luigi Bertschy, assessore regionale allo Sviluppo economico; Giancarlo Giachino, presidente della Confindustria Valle d'Aosta; Ugo Bolognesi, responsabile della Fiom Mirafiori Torino. Gli eventi saranno anche in diretta streaming su Collettiva.it, la piattaforma della Cgil nazionale.