Con Culturété l’estate nei siti e nei castelli della Valle d’Aosta

Nell’ambito della rassegna Culturété, sono in programma già da questo fine settimana i primi appuntamenti sul territorio regionale. Le molte e diverse attività si dividono in quattro tematiche principali: Chateaux Nuits, visite teatralizzate nei principali castelli valdostani; Archéo Nuits, suggestive visite serali nei musei archeologici cittadini e al Teatro romano; Storie per gioco, divertenti attività per bambini e famiglie in cui giochi e cacce al tesoro invitano alla scoperta storico-artistica e infine Estate in Gamba, con numerose iniziative dedicate al Castello Gamba, museo regionale di arte moderna e contemporanea, e alla mostra “Giorgetto Giugiaro e l’idea di Leonardo” visitabile fino al 26 settembre 2021.

Si comincia sabato 3 luglio alle ore 17 con Storie per gioco al castello Gamba di Châtillon, un percorso ludico all’interno del Museo e nel parco del Castello che accompagnerà i più piccoli alla scoperta della mostra “Giorgietto Giugiaro e l’idea di Leonardo” e un’attività pratica finale (gli adulti potranno effettuare, in contemporanea, la visita guidata all’esposizione).

La prenotazione è obbligatoria al numero 348 4948157, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 o all’indirizzo: info.castellogamba@regione.<wbr></wbr>vda.it

Sempre sabato 3 luglio alle ore 17 parte l’Estate in Gamba con visite guidate alla mostra 'Giorgetto Giugiaro e l’idea di Leonardo'. Un’originale esposizione nata da un duplice studio sulle correlazioni di Giugiaro con Leonardo da Vinci per evidenziare a ritroso le affinità e le differenze tra il metodo e il pensiero dei due artisti.

Nella serata di lunedì 5 luglio prenderanno il via gli appuntamenti serali di Archéo Nuits: al Teatro Romano verrà proposto un suggestivo Invito al viaggio. Visite guidate tra parole, luci e musica.

Musiche e testi selezionati dal repertorio di Franco Battiato, interpretate e recitate dal vivo da Francesca Netto, accompagnata da un quartetto d’archi con Sylvie Blanc. Arrangiamenti di Beppe Barbera.

Scoprire Aosta romana e, in particolare, il Teatro antico attraverso i brani dell’insuperato maestro Franco Battiato. Un omaggio al mondo classico e alle sue Muse immortali accompagnati dall’incanto e dalla magia di brani dal respiro epico.

Orario spettacolo: 20,30 – 21.15 e 22.

Prenotazione obbligatoria a partire dal martedì precedente l’evento

Telefono 349 6436018 (tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13)