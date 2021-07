Senatore Lanièce rinnova a ministra Università urgenza valorizzazione statale Conservatoire e UniVda

La necessità di concludere l'iter per far entrare e nel circuito nazionale dei conservatori l'Istituto musicale pareggiato-Conservatoire di Aosta e la possibilità di accedere a fondi straordinari per progetti scientifici da parte della UniVdA sono stati gli argomenti principali dell'incontro svoltosi ieri tra il senatore valdostano Albert Lanièce e la ministra dell'Università Maria Cristina Messa.

"La Commissione paritetica è già al lavoro sulle norme di attuazione per il trasferimento di personale docente del Conservatoire in altri conservatori - spiega il senatore Lanièce - e di questo ho informato la ministra, invitandola anche a venire a visitare le due realtà accademiche valdostane, trasferta che potrebbe essere organizzata per l'autunno".

E le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali scolastiche Savt-Ecole e Snals esprimono "apprezzamento per l'iniziativa del parlamentare valdostano Albert Lanièce che ha riproposto, fra l'altro, importanti questioni inerenti il futuro del Conservatoire de la Vallée d'Aoste".

La necessità di una norma di attuazione che riconosca il diritto alla mobilità del personale docente nell'ambito della rete nazionale degli Istituti Musicali, come peraltro già avviene per gli insegnanti delle scuole, "è sempre più urgente e - si legge in una nota congiunta - e da parte sindacale si conferma la disponibilità al confronto per contribuire fattivamente alla soluzione della problematica".

Per Savt e Snals "le vigenti disposizioni di attuazione dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta conferiscono alla Regione autonoma tutte le competenze in materia di educazione musicale e bisogna esperire ogni iniziativa utile per risolvere le problematiche del corpo docente senza mettere in discussione la peculiarità del nostro Conservatoire, del quale riteniamo di dover preservare l'attuale status".