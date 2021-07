Orologi Hamilton, design elegante, stile e precisione

Il marchio americano di orologeria Hamilton risale alla fine dell’Ottocento, e pochi anni dopo la sua fondazione aveva già guadagnato un posto di rilievo sul mercato nazionale, diventando il fornitore ufficiale dell’esercito USA. Alcuni storici modelli creati nella prima metà del Novecento si sono trasformati infatti in vere e proprie icone di stile e di tecnologia, trasformando l’azienda in uno dei maggiori produttori di orologi di stile sportivo dell’epoca.

Nella seconda metà del XX secolo, con lo scoppiare della seconda guerra mondiale, il marchio Hamilton ottiene la massima popolarità dotando l’aeronautica militare americana di un modello che poi diverrà particolarmente celebre e rinomato, ma è in seguito che gli orologi Hamilton acquistano prestigio in tutto il mondo, anche al di fuori del contesto militare, grazie alla realizzazione di un modello elettrico, il primo al mondo, unico per prestazioni e design.

In seguito, gli orologi creati dal marchio Hamilton sono stati scelti dalle celebrità del cinema e dello spettacolo, da Elvis Presley agli attori di Hollywood, tanto da rendere questi accessori un simbolo di stile e di originalità, senza tralasciare naturalmente la precisione del meccanismo e le tecnologie innovative.

Un marchio americano trasformatosi in una casa di orologeria svizzera

Nei primi anni del Duemila, il brand Hamilton è stato acquistato dalla casa di orologeria svizzera Swatch, trasformandosi in uno dei più importanti marchi di orologeria a livello internazionale.

Oggi il marchio, sempre mantenendo il prestigio tipico dell’orologeria svizzera e lo spirito di innovazione dell’azienda americana, propone una gamma di orologi eleganti, dalle funzioni sofisticate e curati in ogni dettaglio, con un riguardo allo stile militare, che caratterizza la storia del brand, e alla scelta di materiali resistenti, sia per la cassa che per il cinturino.

Un orologio Hamilton a movimento meccanico come il celebre Kakhi Field, possiede tutto il fascino dei primi modelli creati dal marchio americano, grazie alla cassa realizzata in bronzo e titanio, dalla finitura classica ed elegante. Un orologio di questo tipo si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di look, è magnifico con un abbigliamento classico ed è ideale anche per chi preferisce uno stile più informale e sportivo.

Per chi ama l’originalità, la serie Jazzmaster di Hamilton è caratterizzata dalla presenza di un quadrante che lascia vedere in parte il movimento meccanico interno dell’orologio. Si tratta di un modello particolarmente elegante, perfetto come idea regalo in un’occasione importante o per chi ama collezionare orologi di alta classe.

La collezione Jazzmaster include anche cronografi tradizionali, con le caratteristiche funzioni e il classico cinturino in pelle.

Perché scegliere un orologio Hamilton

Un orologio Hamilton è sinonimo di qualità e di precisione, ed è legato ad una lunga tradizione storica nel mondo dell’aeronautica e delle forze armate americane. Indossare un orologio di questo marchio significa distinguersi con una scelta di qualità e di stile.

Il vasto assortimento di modelli permette di soddisfare ogni preferenza estetica, sia di chi ama gli orologi classici, sia di chi predilige uno stile più spartano e militare, con la presenza di funzioni aggiuntive.