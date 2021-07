Aosta: Diventa sempre più 'sostenibile' il piano del traffico cittadino

Prosegue nel solco della mobilità sostenibile l'Amministrazione comunale di Aosta, che ha approvato ieri importanti aggiornamenti al Piano Generale del Traffico Urbano-Pgtu.

"Il documento arricchisce e sviluppa il Piano approvato nel 2011 - si legge in una nota del Comune - anche per verificare la sostenibilità tecnica delle scelte originariamente operate dall’Amministrazione in relazione all’organizzazione della viabilità cittadina, attualizzandone, se del caso, specifiche azioni e, ancora, per integrare nuovi indirizzi in materia di mobilità e di viabilità".

Condotto dalla società milanese 'TRT Trasporti e Territorio S.r.l.', il Pgtu 2021 pone particolare attenzione all’esigenza di riqualificazione e all’aumento dell’attrattività del centro storico di Aosta, "conseguibile con l’alleggerimento della pressione del traffico veicolare privato motorizzato (Zone a Traffico Limitato, sensi unici, corsie preferenziali) - prosegue la nota dell'Amministrazione - inoltre, una particolare attenzione è prestata alla riqualificazione planimetrica e funzionale di piazze, assi viari e nodi strategici della rete stradale principale oltre che all’inserimento nel sistema della mobilità dei quasi 15 km di piste e corsie ciclabili.

Nell’ottica della fluidificazione del traffico vengono previste nuove rotatorie: tra via Roma, via de la Pierre e via della Consolata; tra corso Battaglione Aosta, via Elter e via Lys e in piazza Salvadori. L’apertura di nuove aree di sosta nella zona della ex caserma Testa Fochi consentirà la trasformazione di via Monte Solarolo in ZTL, e di liberare progressivamente piazza della Repubblica dai parcheggi, consentendo la riprogettazione dell’area.

Vengono, poi, introdotte le 'strade scolastiche', previste recentemente dal Codice della strada, che consentiranno una chiusura temporanea della circolazione nei pressi delle scuole garantendo così l’ingresso e l’uscita degli allievi in tutta sicurezza. Quanto ai mezzi pubblici, i tempi di percorrenza delle varie tratte potranno essere migliorati con l'individuazione di corsie preferenziali nelle centrali vie Festaz e Torino.

Infine, abbandonato il progetto Cityporto, occorrerà rimodulare, privilegiando modalità e veicoli più compatibili con l’ambiente e il contesto urbano, le possibilità di accesso dei veicoli commerciali, anche con il potenziamento dell'offerta di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

L’aggiornamento al Pgtu verrà ora depositato per 30 giorni in visione al pubblico e aperto alla possibile presentazione di osservazioni anche da parte di singoli cittadini, per poi essere definitivamente sottoposto all’approvazione da parte del Consiglio comunale.

"Il documento conferma l’impostazione legata alla sostenibilità -ccommenta l’assessore alla Pianificazione territoriale e alla Mobilità, Loris Sartore (foto a lato) - che si traduce in azioni a favore degli spostamenti a minor impatto ambientale, pedonali, ciclabili e trasporto collettivo, che scoraggiano gli spostamenti in auto, con particolare attenzione a quella quota di popolazione che non dispone per scelta, reddito e/o età di un mezzo individuale di trasporto".

Molte delle scelte del 2011 che non hanno ancora trovato attuazione, come gli interventi che riguardano la nuova Università e l’Ospedale regionale, vengono confermate e tra queste risultano particolarmente strategiche la pedonalizzazione completa dell’area dell’Arco d’Augusto, la realizzazione di un hub trasportistico nell'area Fa8, la cosiddetta “Porta Sud”, che consentirà di realizzare un nodo di interscambio tra i vari mezzi di trasporto e il completamento dei prolungamenti di via Paravera sino a via Valli valdostane e di via Vittime del Col du Mont fino a via Page, nella zona della Croix Noire".