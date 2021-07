Aosta: Sindaco Nuti, 'co-progettazione al posto degli appalti per vincere le battaglie sociali'

"Dovremo probabilmente compiere un percorso formativo sui dirigenti pubblici, perché far loro digerire un approccio culturale differente al tradizionale appalto non è cosa semplice". Questo ha detto ieri il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, annunciando durante un webinar organizzato da Fondazione Comunitaria VdA le sue intenzioni per migliorare la qualità della vita nel capoluogo regionale partendo 'dal basso' ovvero dalla soddisfazione delle esigenze delle fasce più deboli e più a rischio della popolazione.

Sarà una rivoluzione di tipo anche amministrativo, non solo culturale, si evince dalle parole di Nuti, che entro la prima metà di luglio inizierà a interloquire, ha detto, "attorno a un tavolo di confronto con soggetti diversi per ragionare insieme sulla dimensione della co-programmazione di alcuni servizi, includendo anche le imprese profit, in coerenza con i principi dettati dalla legge sul Terzo settore".

Aosta è tra i pochi Comuni valdostani che ha optato per affidare a cooperative ed enti del Terzo settore numerosi servizi alla persona legati alla prima infanzia e agli anziani e lo ha fatto non solo tramite appalti, spesso troppo costosi e accusati di scarsa o nulla trasparenza, ma anche anche con iniziative di co-progettazione ovvero mettendo assieme più enti, professionisti e imprese che, accomunati da uno stesso obiettivo, hanno la possibilità di condividere con l'ente pubblico idee, risorse, professionalità, riconoscendo reciprocamente il sapere specifico di cui ciascun partecipante al tavolo è portatore.

Quindi una procedura ben diversa da un appalto che spesso non prevede alcuna interazione tra soggetti diversi né tra pubblico e privato, ed è anzi limitato a un solo compito o destinatario di intervento. "La co-progettazione è la metodologia credo più all'avanguardia per affrontare i problemi sociali, culturali e urbanistici di una città - sostiene Nuti (foto a lato) - e la reciprocità tra i soggetti che vi partecipano è la parola d'ordine per raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge".



Il primo cittadino di Aosta va anche oltre i tavoli di lavoro e guarda a una struttura più articolata anche 'fisicamente' negli spazi: ad esempio in merito a una gestione privata delle scuole materne ad opera di cooperative, come avviene per i nidi, Nuti sottolinea la necessità di "un centro studi che faccia da regia" oltre all'auspicata prossimità delle due strutture che dovrebbero condividere lo stesso edificio.

Passi avanti dell'Amministrazione comunale di Aosta verso la realizzazione, nei prossimi mesi ed entro il 2023, di progetti volti all'integrazione e sociale multiculturale.

E' dei giorni scorsi la notizia dell'adesione della Giunta comunale di Aosta a un progetto di inclusione sociale per le donne straniere maggiormente vulnerabili che dovrà avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore.

L'Amministrazione comunale ha predisposto un’idea progettuale, denominata 'Sentirsi a casa', finalizzata a sostenere un processo di crescita della donna, attraverso la conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell’ambito delle relazioni personali sia in quello della vita sociale.

Per la realizzazione dell'iniziativa il Comune pubblicherà un avviso pubblico per la ricerca di partner interessati a collaborare con l’Amministrazione, sulla base della quale verrà definito il progetto di dettaglio nell’ambito di un percorso di co-progettazione partecipata.

Il progetto interesserà per 24 mesi 30 donne straniere sole o con figli a carico, in situazione di fragilità, e che necessitino di accedere a percorsi di integrazione socio-lavorativa.

"Il mio auspicio è che di progetti come questo se ne sviluppino tanti altri - commenta il sindaco - in grado di coinvolgere non solo anziani, bambini e donne ma i residenti di tutte le fasce di età, sesso e condizione sociale".