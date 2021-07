Quasi 600 mila euro per interventi di protezione del territorio

La Giunta regionale ha approvato la copertura finanziaria di opere di messa in sicurezza, da realizzarsi in somma urgenza. Le opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla protezione del territorio e alla mitigazione del rischio da frane, alluvioni e valanghe, comportano una spesa complessiva di 583.760 euro e concernono i seguenti interventi:

- disalvei e pulizie dei torrente Rouillard nel comune di Morgex e del torrente Pessin nel comune di Valsavaranche ;

- regimazione delle acque convogliate dall’impluvio di Santa Barbara in frazione Pont D’Avisod nel comune di Sarre;

- disgaggio e consolidamento sul pendio a monte della SR 41 in località Mondache nel comune di Sarre e della SR 24 nel comune di Rhêmes-Saint-Georges;

- disgaggio del pendio con posa di barriera paramassi a monte della SR 47 nel comune di Aymavilles e a monte della SR 39 nel comune di Morgex, di disgaggio di una porzione rocciosa instabile in località Le Champex nel comune di Gignod;

- taglio vegetazione, disgaggio, posa di rivestimento corticale armato e barriera paramassi nella SR 45 nel comune di Brusson;

- mitigazione del rischio crolli a monte delle SR25 e SR26 nei comuni di Arvier e Avise;

- messa in sicurezza idraulica e ripristino funzionale delle derivazioni del canale Ru Chevrère et Montjovet in località La Servaz, nel comune di Champdepraz.