Gli italiani e le quattordicesime in arrivo

Gli italiani e le quattordicesime, consumi sì ma anche bollette. Sono in arrivo 6,8 miliardi di quattordicesime e quasi 2 miliardi saranno destinate alle vacanze, dice un’indagine di Confesercenti.Si tratta di quasi un terzo del monte quattordicesime che potrebbero dare “una spinta fondamentale al turismo” si spera nell’effetto quattordicesima sui consumi e sulla moda, con i saldi estivi in arrivo a luglio.

Ci sono però anche altre voci da coprire. Prima fra tutte le spese obbligate, bollette e multe scadute, bolli e quant’altro. Al pagamento di queste voci andrà circa il 21% delle quattordicesime. Gli italiani ne useranno poi una parte per coprire mutui e finanziamenti – il 16%, oltre un miliardo di euro.

Tra giugno e luglio, dunque, circa 7,5 milioni di italiani riceveranno una mensilità in più, per un totale di circa 6,8 miliardi di euro. Un tesoretto che, chi potrà, investirà soprattutto nelle ferie: alle vacanze, personali o della famiglia, dovrebbero infatti andare circa 2 miliardi di euro, il 29% del totale. È quanto emerge dalle elaborazioni di Confesercenti sulla base di un sondaggio condotto da SWG su un campione di popolazione.

A fare concorrenza ad alberghi e B&B, però, ci sono le spese obbligate – spiega Confesercenti – La crisi innescata dalla pandemia si fa sentire sui bilanci delle famiglie, e i piccoli debiti crescono: tra arretrati con il fisco, bollette, bolli e multe scadute, gli italiani destineranno a saldare i conti in sospeso oltre 1,4 miliardi, il 21% del totale. Di questi, circa 531 milioni andranno a coprire i debiti con il fisco.

Rilevante anche il peso di mutui e finanziamenti, per pagare i quali gli italiani conserveranno il 16%, oltre 1 miliardo di euro, delle proprie quattordicesime.

Il resto della quattordicesima verrà investito soprattutto in acquisti di abbigliamento in vista dei saldi estivi di inizio luglio, occasione per la quale verranno messi da parte 690 milioni di euro, il 10% del totale.